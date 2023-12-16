نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تكشف حصيلة جديدة لقتلى القصف الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت "حماس" يوم الجمعة، حصيلة جديدة للقتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقالت "حماس"، إن 18 ألفا و800 فلسطيني، قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، حسب المصدر ذاته.

وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وخاضت إسرائيل في الأيام الماضية معارك ضارية مع مسلحي "حماس"، وأعلنت يوم الأربعاء عن أسوأ خسائرها القتالية بمقتل 10 من جنودها خلال 24 ساعة.

واجتاح مسلحون تابعون لحركة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز240 رهينة حسبما أعلنت إسرائيل.

ثم شنت إسرائيل هجوما مضادا أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وخلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، أطلقت "حماس" سراح أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة ومراهقا من سجونها.