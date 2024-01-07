نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا كان رد فعل بايدن بعد دخول وزير الدفاع إلى المستشفى سرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "بوليايكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع وزير الدفاع لويد أوستن، بعد دخوله المستشفى دون إبلاغ الكونغرس والبيت الأبيض بذلك، وأعرب له عن ثقته به.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن من المرجح أن تتم معاقبة الجهة التي أخفت معلومة دخول وزير الدفاع إلى المستشفى، عن الكونغرس والرأي العام ومن المنتظر أن يفقد منصبه.

وقد بات من المعروف أن أوستين دخل إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي، بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي روتيني.

وذكرت شبكة "إن بي سي" السبت أن وزير الدفاع أمضى 4 أيام في وحدة العلاج المكثف وسلم مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس خلال هذه الفترة.

ووفقا لـ "بوليتيكو"، أبقى البنتاغون أيضا البيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في حالة جهل بشأن دخول وزير البيت الأبيض إلى المستشفى لمدة 3 أيام، وأخطر الكونغرس قبل 15 دقيقة من نشر بيان صحفي عام.

وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق أنه في حالة تحسن واعترف أيضا بأنه كان من المفروض إبلاغ الرأي العام بشكل أفضل بالمشاكل الصحية.

كما كتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أجرى بايدن محادثة ودية مع أوستين يوم الأحد.