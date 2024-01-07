العالم اليوم - إيرادات ليبيا من النفط تسجل 20.7 مليار دولار في 2023

انتم الان تتابعون خبر إيرادات ليبيا من النفط تسجل 20.7 مليار دولار في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 07:30 مساءً - قال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إن إيرادات البلاد من النفط بلغت 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 105.4 مليار دينار في 2022.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت الأحد، تعليق الإنتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات من طرف معتصمين.

وقالت مؤسسة النفط في بيان صحافي، إنها أعلنت حالة "القوة القاهرة على حقل الشرارة اعتباراً من الأحد، نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين"، مؤكدة أن "المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

ولم يوضح البيان أسباب إغلاق المحتجين للحقل أو طبيعة مطالبهم.

وإعلان "القوة القاهرة" من طرف مؤسسة النفط الليبية، يشكل تعليقاً "موقتاً" للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.

وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.