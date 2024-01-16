العالم اليوم - الدفاع الروسية: أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على فورونيج

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على فورونيج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 04:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج، وهي المركز الإداري للإقليم.

وأضاف جوسيف أن نوافذ العديد من المباني السكنية والمنازل السكنية في فورونيج تحطمت. وتابع أنه تم على الفور إخماد حريق اندلع بسبب سقوط الحطام على أحد المباني السكنية.

ولم يصدر على الفور تعليق من أوكرانيا. وكثفت كييف هجماتها الجوية في الأشهر الأخيرة والتي تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية لتقويض جهود موسكو الحربية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية بالقرب من مدينة فورونيج، حيث تتمركز بعض الطائرات الحربية من طراز سوخوي سو-34، بحسب وسائل إعلام روسية. وغالباً ما تستخدم روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خلال ضرباتها الجوية على أوكرانيا.

وذكر موقع شوت الإخباري الروسي على تطبيق تيليجرام أن دوي ما لا يقل عن 15 انفجارا سمع بالقرب من القاعدة الجوية وأن بعض حطام الطائرات المسيرة سقط بالقرب من مبنى سكني.