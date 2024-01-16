نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوساتشيف: التكهنات حول الصدام بين روسيا والناتو تهدف إلى زيادة الدعم لكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، اليوم الأثنين، أن الحيلة "غير المعقدة والخرقاء إلى حد ما، تظهر أن قادة التحالف الغربي المناهض لروسيا لديهم وسائل أقل من أي وقت مضى لغسل أدمغة سكانهم ".

وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف إن المقال المثير للجدل في صحيفة بيلد الألمانية حول الصدام العسكري المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بحلول عام 2025 يهدف إلى تخويف المواطن العادي ويكون بمثابة حجة لصالح دعم أكبر لأوكرانيا.

وأضاف " أن في بعض الوثائق السرية لوزارة الدفاع الألمانية، والتي حصلت عليها صحيفة بيلد "بالصدفة البحتة أنها تصف الطريق إلى الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ".

مشرا إلى " من الواضح أنه لم تكن هناك مهمة بسيطة لتخويف الشخص العادي وإثارة غضبه".

وكتب كوساتشيف في مقاله: "على خلفية إجراءات التقشف في الاقتصاد، ينفق أكثر من أي وقت مضى على "مشروع أوكرانيا" ويدعمها الشريك الخارجي،و الذي يقود الاقتصاد الألماني بوضوح إلى الانهيار، بينما يستفيد أكثر من الصراع".

كما كتب عبر قناته على التلغرام

وفي رأيه، لا جدوى من مناقشة واقعية السيناريوهات المقترحة لصراع روسيا المستقبلي مع حلف شمال الأطلسي، لأن "الغرض من هذا "التسريبات" ليس بأي حال من الأحوال إظهار مستوى التحليل، الذي يجري، بالطبع، في روسيا".

بل " يتم إقناع الشعب الألماني بقبول فكرة ما، ليس من الأخلاق للغاية التعبير عنها بصوت عالٍ ولكن من السهل صياغتها في ذهن المرء بعد قراءة ما يسمى برأي الخبراء".

وأشار كوساتشيف إلى أن "هذا يتماشى تمامًا مع ما يضغط من أجله المدافعون الحاليون عن أوروبا: من الأفضل أن تقدموا لنا المال والسلاح الآن بدلًا من خوض الحرب بأنفسكم لاحقًا".

وهو يعتقد أن مثل هذه الحيلة "غير المعقدة والخرقاء إلى حد ما" تظهر "أن قادة التحالف الغربي المناهض لروسيا لديهم وسائل أقل من أي وقت مضى لغسل أدمغة سكانهم، لقد بدأ الناس في الاحتجاج بشكل أكبر، وأصبحوا أقل تصديقًا للسياسيين الذين يتحدثون عن الانهيار الحتمي لأوروبا، إذا لم يضخوا الموارد المالية والعسكرية إلى أوكرانيا على الفور، على الرغم من أن الغرب نفسه بدأ ينفد كليهما ".

وأوضح " لقد استخدموا لنقول نفس الشيء طوال الوقت: إن الغرض من كل هذه العقوبات المجنونة والقطع الانتحاري للعلاقات مع روسيا كان جعل تكلفة الصراع مرتفعة للغاية بالنسبة للروس".

موضحا "أن روسيا لم تنهار، في حين لا توجد "خطة بديلة" في متناول اليد، والشيء الوحيد المتبقي هو تخويف شعبهم إلى درجة ترهب الجميع ".

مؤكدا إن" هناك أيضا دائما بديل، لكنه سيعني العودة إلى الحوار على قدم المساواة واحترام مصالح الآخرين ".

وخلص كوساتشيف إلى القول: "ومع ذلك، فإن اتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة والاعتراف بأخطائهم ليس ما يجيده الزعماء الأوروبيون الحاليون. فهم أكثر اعتيادًا على السير مثل المتجولين أثناء النوم نحو صراع عالمي ".

مقال في بيلد

نشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالًا زعمت فيه أن وزارة الدفاع الألمانية تعتبر "هجومًا روسيًا هجينًا" على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أحد السيناريوهات الافتراضية. تشير الصحيفة إلى مذكرة سرية مزعومة