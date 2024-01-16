العالم اليوم - ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة يضغطان على أسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:24 صباحاً - تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات أربعة بالمئة.

ويتوقع أن يعلن المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويراهن متعاملون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر مارس.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز الساعة 1600 بتوقيت غرينيتش.

وفي أماكن أخرى، هدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من توقعات الأسواق بإجراء تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

التغير في الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2050.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولارا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.96 دولار للأونصة.