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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تعرض سجن الصناعة في مدينة الحسكة لقصف صاروخي صباح اليوم.
وقد أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس الاثنين، شن 3 هجمات على قواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق.
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.