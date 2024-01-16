العالم اليوم - بيان: إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق قاعدة أميركية شمال العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:22 صباحاً - قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.

ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

ويأتي هذا في خضم تصاعد عمليات مهاجمة مصالح أميركية في العراق وسوريا، حيث تتواصل عمليات القصف بالمسيرات والصواريخ على القواعد الأميركية فيهما.

وأمس الاثنين، تبنت فصائل عراقية مسلحة تنفيذ 3 هجمات في كل من العراق وسوريا طالت قواعد تحتفظ بوجود أميركي.

واوضحت الفصائل في بيان لها أنها استهدفت قاعدة الجير، وكونيكو في سوريا، وقاعدة مطار أربيل في العراق.

وبينت الفصائل أن هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيدها لعملياتها بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أوقات سابقة، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، بعد أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، في انعكاس للتوتر الإقليمي المتصاعد على خلفية تلك الحرب.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

وأحصت واشنطن أكثر من 100 هجوم على قواتها في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.