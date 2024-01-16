بايدن: ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا للترشيح للانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 صباحاً - اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا، يجعله "الأوفر حظًا" لنيل بطاقة الترشيح للانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة "رويترز".

وحقق ترامب فوزًا مدويًا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري بولاية آيوا، مؤكدًا هيمنته على الحزب، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي بايدن.

وقال بايدن عبر منصة "إكس": "يبدو أن دونالد ترمب فاز للتو في ولاية آيوا، إنه المرشح الأوفر حظًا الواضح على الجانب الآخر (الحزب الجمهوري) في هذه المرحلة".

وأضاف: "لكن إليكم الأمر: هذه الانتخابات ستكون دومًا أنتم وأنا ضد الجمهوريين المتطرفين من حركةMAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، لقد كان ذلك حقيقيًا بالأمس، وسيكون حقيقيًا في الغد".

وحضَّ بايدن، الناخبين على التبرع لحملته قائلًا: "لذا، إذا كنتم تؤيدوننا، تبرعوا الآن".