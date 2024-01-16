العالم اليوم - نادي روما: المدير الفني مورينيو يغادر "بأثر فوري"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:19 صباحاً - أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الثلاثاء رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "بأثر فوري"، بسبب النتائج السيئة.

وأعلن نادي روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مع احتلال الفريق المركز التاسع في ترتيب المسابقة.

وقال النادي في بيان "يمكن أن يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وفريقه المعاون سيتركان النادي بأثر فوري".

وأضاف البيان أنه "سيتم إعلان تحديثات بشأن الجهاز الفني للفريق الأول في وقت لاحق".