العالم اليوم - "شل" النفطية تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:20 مساءً - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، إن شركة شل النفطية الكبرى علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن. وأعلنت شركة بي.بي الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر الأحمر.

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