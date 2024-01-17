نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تصنف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، وذلك لمدة 30 يوما.

وقال بيان للوزارة، إن هجمات الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر "أدت إلى تعريض البحارة للخطر، وتعطيل التدفق الحر للتجارة، وتعارضت مع الحقوق والحريات الملاحية".

وأضاف البيان: "يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة".

واستطردت الخارجية الأميركية: "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف".