نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صنفت "براند فاينانس" الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما حل في المرتبة الثانية بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، بشكل عام على مستوى العالم.

واحتل الدكتور سلطان الجابر، المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدوره المحوري في تعزيز مكانة أدنوك مزودًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة، وتنفيذ خطة استراتيجية لتحديث وتطوير الشركة وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل عبر التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الشركة وزيادة كفاءة عملياتها بالتزامن مع خفض الانبعاثات والاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية.

وحققت أدنوك خلال عام 2023 بإدارة معالي الدكتور سلطان الجابر إنجازات نوعية واتخذت خطوات مهمة لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل شملت تنفيذ طرح عام أولي على أسهم اثنتين من شركاتها حققا طلبًا قياسيًا، ووضعها هدفًا طموحًا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045 وتحقيق الريادة على مستوى القطاع في هذا المجال من خلال تطبيق أحدث التقنيات الرائدة لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الحلول منخفضة الكربون.

جدير بالذكر أن "براند فاينانس" تعد وكالة مستقلة رائدة على مستوى العالم في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية.

وتهدف الوكالة، التي تأسست في عام 1996 وتتخذ من لندن مقرًا لها، إلى توثيق الصلة ومعالجة الفجوة بين التسويق والتمويل. وتقوم "براند فاينانس" بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية تنشط في جميع القطاعات والمناطق كل عام، وتصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.