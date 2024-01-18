العالم اليوم - 1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 07:22 صباحاً - كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن زيادة هامشية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال العام الماضي متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.

وقالت المنظمة في تقرير حديث اليوم، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي زادت إلى 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بنمو بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وأوضحت أن الاستثمارات العالمية تأثرت بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية، ومع استثناء هذه القنوات تكون التدفقات أقل بنسبة 18 بالمئة.

وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي قفز من سالب 150 مليار دولار في 2022 إلى 141 مليار دولار بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا، مشيرة إلى أنه باستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 بالمئة، مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة.

ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق، فيما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12 بالمئة في آسيا النامية وبنسبة 1 بالمئة في إفريقيا. وكان مستقرا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أميركا الوسطى هذا الاتجاه.