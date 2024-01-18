العالم اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى "ضربات باكستان" في عمق إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 12:24 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من 7 إلى 9 أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي، الخميس، فيما كشف الجيش الباكستاني عن ملابسات الضربات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي إن "رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9".

وأفاد مرحمتي في وقت سابق عن مقتل 3 نساء و4 أطفال في الضربات.

وذكرت باكستان، الخميس، أنها "نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة".

وأكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في مقابلة تلفزيونية بأن جميع القتلى "مواطنون أجانب".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء من دون الإفصاح عن مصادرها بأنه يعتقد أن القتلى من "المواطنين الباكستانيين".

الجيش الباكستاني

من جانبه، ذكر الجيش الباكستاني في بيان ملابسات الضربات وجاء فيه: