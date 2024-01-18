العالم اليوم - جيش باكستان يعلن الأسلحة المستخدمة في "ضربات بلوشستان"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 12:24 مساءً - أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافا لجماعتين "إرهابيتين" هما جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.

وأضاف أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية وحث على "الحوار والتعاون" لحل المشكلات بين "البلدين الشقيقين". وجاءت الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة. ماذا حدث؟ نفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني.

الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني. الضربات نفذت ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان موجودة داخل إيران.

سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان. نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".

عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني.

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