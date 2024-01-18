العالم اليوم - 5 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. واعتراض هدف جوي قرب إيلات

انتم الان تتابعون خبر 5 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. واعتراض هدف جوي قرب إيلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 03:24 مساءً - أطلقت 5 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، بينما اعترض الجيش الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر"، في تصعيد جديد على جبهتين على خلفية حرب غزة، الخميس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على إسرائيل.

وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا على "هدف جوي مشبوه" فوق البحر الأحمر، كان في طريقه إلى مدينة إيلات الإسرائيلية.

وتحدث الجيش عن "التحذير الذي سمع في أنحاء المدينة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف"، وقال إن "الحادث انتهى ولا خوف من وقوع حادث أمني".

وكان الجيش أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.

وسبق أن كانت إيلات المطلة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن "تضامنا مع غزة".