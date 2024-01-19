نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بعبوات شواظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل فلسطينية تدميرها 3 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بعبوات شواظ شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلنت فصائل فلسطينية استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، ونحو أكثر من 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.