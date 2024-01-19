العالم اليوم - إسرائيل تلغي قرار "استقبال الجرحى".. ووزير الصحة يبرر

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تلغي قرار "استقبال الجرحى".. ووزير الصحة يبرر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 06:24 مساءً - ألغى وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو التوجيهات إلى المستشفيات بشأن علاج ورعاية السكان الجرحى من غزة أو لبنان، الذين تم إجلاؤهم من قبل الجيش الإسرائيلي ونقلهم إلى إسرائيل، حسبما أعلنت الوزارة، الجمعة.

وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" إن بوسو أصدر أوامره للمدير العام للوزارة موشيه بار سيمان طوف، بإلغاء التعليمات السابقة.

وشدد بوسو على أنه "لا يوجد تغيير في سياسته الواضحة المتمثلة في عدم السماح للإرهابيين، وكذلك السكان من غزة ولبنان، بالبحث عن ملجأ في المستشفيات الإسرائيلية".

وجاء إعلان يوم الجمعة بعد صدور توجيه يوم الخميس بقبول علاج السكان القادمين من قطاع غزة ولبنان، في المستشفيات الإسرائيلية.

وجاء في التوجيه الأول أن "قبول إسرائيل للأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج يتماشى مع التزامات الدولة بالقانون والاتفاقيات الدولية".

وذكر وزير الصحة الإسرائيلي، في بيان الجمعة، أن "الرسالة المرسلة في وقت سابق تمت صياغتها من دون علمه أو موافقته"، موضحا أن "أي طلب لتغيير السياسة لن يتم النظر فيه إلا بعد مناقشات مكثفة".

وفيما يتعلق بإجلاء الجرحى من قطاع غزة، أبرزت الوزارة "مدى تعقيد العملية، حيث تتطلب وجود ممر آمن، ومساعدة من الصليب الأحمر، ووسائل للإجلاء".

وكان تقرير صدر الأسبوع الماضي كشف أن "نحو 25 شخصا من حماس، الذين تم أسرهم منذ 7 أكتوبر، تلقوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".