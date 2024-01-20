العالم اليوم - غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 01:22 مساءً - استهدفت مسيرة اسرائيلية، يوم السبت، بصاروخ موجه سيارة من نوع رابيد على طريق بلدة البازورية على طريق البازورية جنوبي لبنان.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإن الصاروخ الإسرائيلي استهدف سيارة نوع رابيد على طريق بلدة البازورية، وأفيد بوقوع إصابات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا في مروحين. ولفتت الوكالة إلى أن المنزل كان قد استهدف أكثر من مرة منذ خلال الفترة الأخيرة.

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