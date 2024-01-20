العالم اليوم - بين المزة والضاحية.. كيف اخترقت إسرائيل مناطق نفوذ إيران؟

انتم الان تتابعون خبر بين المزة والضاحية.. كيف اخترقت إسرائيل مناطق نفوذ إيران؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 03:24 مساءً - يري مراقبون أن إسرائيل نجحت في اختراق مناطق النفوذ الإيراني بالمنطقة، في سوريا والعراق ولبنان، بعد تنفيذ أكثر من عملية اغتيال لقيادات كبيرة في الحرس الثوري والجماعات الموالية لإيران.

في أعقاب أنباء الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في العاصمة السورية دمشق، أكدت وكالة مهر للأنباء يوم السبت مقتل "مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، مقتل أربعة مستشارين إيرانيين في هذا الهجوم.

وكما جاء في البيان الرسمي للحرس الثوري الإيراني، فإن أسماء أعضاء الحرس الثوري الأربعة الذين قتلوا في الهجوم هم حجة الله أميدار وهو قائد الاستخبارات بالحرس الثوري في سوريا، وعلي آغازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي.

ويأتي الهجوم الجديد على أعضاء الحرس الثوري الإيراني بعد أربعة أسابيع من مقتل راضي موسوي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم مماثل في حي الزينبية بدمشق.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قد أعلنت عن "الهجوم الإسرائيلي" على منطقة "المزة".

وقالت مصادر سورية محلية أخرى لرويترز إن الانفجار سمع "في كل أنحاء العاصمة".

وفي وقت سابق من الخميس، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي بمقر القيادة العسكرية في تل أبيب، ردا على سؤال حول الهجوم على إيران، إلى أن بلاده "تهاجم" إيران بالفعل. ولم يخض في مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

اختراق المنظومة الأمنية لإيران

ويقول المدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لـ"دوت الخليج":

الضربة الإسرائيلية ضربة قوية لإيران وهي رسالة إسرائيلية لإيران بأنه لا يوجد خطوط حمراء ، وكل الأهداف الإيرانية في سوريا باتت مستباحة لإسرائيل.

هناك اختراق أمنى واضح وفشل من قبل الحرس الثوري في تأمين هذه المنظومة، وهو ما يشير إلى أن الوجود الإيراني في سوريا مكشوف ومعروف لإسرائيل.

المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة أمنية إيرانية وتشكل تجمعا لقادة الحرس الثوري وأيضا الجماعات الموالية لها كحزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي وغيرها من الجماعات المسلحة.

بنية الموساد في دول النفوذ الإيراني

ويقول الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي الإيراني، فراس إلياس، لـ"دوت الخليج":

تمكنت إسرائيل من تنفيذ عدة عمليات اغتيال ناجحة في إيران، سوريا، لبنان، غزة، والضفة، في حين فشلت إيران وحلفاؤها في تنفيذ عمليات مماثلة ضد قيادات إسرائيلية بنفس الأهمية، نتيجة الفارق الكبير في التقنيات الاستخبارية.

تتمحور العمليات الإسرائيلية حول استهداف النوع، خاصة قادة المستوى، بينما تركز العمليات الإيرانية على الكم، وهذا يعكس الفارق في الثقافة الاستخبارية بين الجانبين.

نجحت إسرائيل في تكوين بنية تحتية استخبارية في إيران وباقي بلدان ما يعرف بـ"محور المقاومة"، وبالشكل الذي منحها أفضلية تنفيذ عمليات اغتيال بالوقت والمكان الذي تريد.

هذه البنية جاءت نتيجة عمل متراكم، "وجود بيئة مهيئة للعمل، تجنيد للعملاء، مصادر دقيقة للمعلومات، والأهم جواسيس من المستوى الأول"، وهذا ما مكنها من إغتيال قيادات مؤثرة، بدأ من عماد مغنية وانتهاء بعملية المزة.

في الوقت الحالي، أرسلت إسرائيل رسالتين مهمتين من خلال اغتيال قادة الحرس الثوري في سوريا ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقائد قوات النخبة في حزب الله وسام الطويل في لبنان، مما يشير إلى امتداد القائمة المحتملة للاستهداف في المستقبل.

اختراق اسرائيلي واضح

ويرى محلل السياسي اللبناني نضال السبع لـ"دوت الخليج":