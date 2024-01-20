الحرس الثوري: مقتل 4 مستشارين إيرانيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى بدمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 03:31 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل 4 مستشارين إيرانيين، وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.

وجاء في البيان: 'مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي أدى إلى استشهاد عدد من القوات السورية و4 مستشارين إيرانيين'.

كما أكد البيان مقتل اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عددا من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض ويتم البحث عنهم من قبل فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني.