‏رويترز: الهجمات في البحر الأحمر تظهر قدرة إيران على تهديد أمن الملاحة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، اليةم السبت، بأن الهجمات في البحر الأحمر تظهر قدرة إيران على تهديد أمن الملاحة.

وأفادت ‏وكالة إيرانية، اليوم الخميس، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.