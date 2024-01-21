العالم اليوم - فيديو.. دبابة روسية تسقط مسيرة أوكرانية صغيرة الحجم

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دبابة روسية تسقط مسيرة أوكرانية صغيرة الحجم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 08:27 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي أوريول وسمولينسك، فيما تتداول مواقع على الإنترنت وصفحات على موقع إكس لقطة لدبابة روسية وهي تسقط مسيرة أوكرانية.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 4 مسيرات، بينها 3 مسيرات فوق مقاطعة سمولينسك الروسية ورابعة فوق مقاطعة أوريول الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

دبابة روسية ضد مسيرة أوكرانية

وعلى مواقع الإنترنت وحسابات على موقع إكس، يتم تداول مقطع فيديو مثير حيث تظهر دبابة روسية محمية ومموهة بشكل جيد وهي تطلق قذيفة باتجاه مسيرة أوكرانية صغيرة الحجم وتدمرها.

وتمكنت الدبابة الروسية من "أطقم بورياتيا من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة معززة بالواقع الافتراضي بحجم ورقة ’أيه 4‘ باستخدام طلقة مدفع الدبابة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلا إن أطقم الدبابات من بورياتيا شرسة للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بقذيفة مدفعية. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".