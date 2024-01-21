العالم اليوم - خلال 10 أيام.. مقتل 75 حوثيا في الضربات الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 08:27 صباحاً - كشفت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية، عن مقتل أكثر من 75 حوثيا، بينهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني وخبراء من حزب الله، بالإضافة إلى إصابة العشرات منذ بدء الضربات الأميركية البريطانية في الثاني عشر من يناير الجاري.

وقالت تلك المصادر إن غالبية القتلى سقطوا في الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في الحديدة وحجة وذمار وتعز والبيضاء. ووفقا لتلك المصادر فقد قتل 3 من الحرس الثوري الإيراني و6 من عناصر حزب الله اللبناني بالإضافة إلى اثنين من الفصائل المسلحة العراقية. وأكدت المصادر أن الخبراء الأجانب لقوا حتفهم في عمليات منفصلة ومواقع مختلفة. وأسفر القصف الأميركي البريطاني عن تدمير منصات صاروخية ومخازن للطائرات المسيرة بالإضافة إلى إحباط عدد من العمليات التي كان الحوثيون يعملون على تنفيذها واستهدافهم للملاحة الدولية.

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