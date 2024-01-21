العالم اليوم - ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء في الأردن 17%

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء في الأردن 17% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 04:26 مساءً - قالت شركة مجموعة المطار الدولي المسؤولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني، الأحد، إن أعداد المسافرين عبر المطار زادت العام الماضي 17.4 بالمئة إلى 9.2 مليون مسافر مقارنة مع 7.83 مليون في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها أن الإحصائيات الإيجابية تعود إلى التعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة من أجل توسيع شبكة شركات الطيران والوجهات بالإضافة إلى الترويج للمعالم السياحية.

وفي العام الماضي استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية 11 مسارا جويا جديدا عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وتمتلك شركة مطارات باريس 51 بالمئة من مجموعة المطار الدولي.

ارتفعت إيرادات القطاع السياحي للأردن خلال عام 2023 بنسبة 27.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني، الخميس.

وجاء الارتفاع على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة الأردنية، وخاصة الأوروبية منها.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة الأردنى مكرم القيسي.