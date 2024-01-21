نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس استخبارات نظام كييف يدلي بتصريح صادم حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إن هذا العام سيكون صعبا على أوكرانيا والقوات الأوكرانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أضاف أن من يعتبر أن كل شيء سيكون على ما يرام في أوكرانيا، سيكون مخطئا".

ورفض إعطاء أي توقعات دقيقة أو تفاصيل أخرى حول وضع الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانييل ديفيس إن هزيمة القوات الأوكرانية "حتمية" لأنها حتى بدعم من الغرب، عاجزة أمام القوة العسكرية الروسية.