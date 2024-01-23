العالم اليوم - "ريوت غيمز" لألعاب الفيديو تصرف 11% من موظفيها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 02:20 مساءً - أعلنت شركة "ريوت غيمز"، مبتكرة لعبة "ليغ أوف ليجندز"، الاثنين، أنها ألغت 530 وظيفة في مختلف أنحاء العالم، أو ما يعادل صرف 11 بالمئة من قوتها العاملة، في إجراء وصفته بـ"الضروري".

وتأتي عمليات صرف العمال في "ريوت غيمز" المملوكة لشركة "تنسنت" التكنولوجية الصينية العملاقة، بعد عام صعب شهده مجال ألعاب الفيديو مع خفض عدد العاملين فيه.

وقال مدير "ريوت غيمز" التنفيذي دايلن جاديجا، في رسالة إلكترونية إلى الموظفين "نحن راهناً شركة من دون رؤية واضحة"، مضيفاً "لم تؤت استثماراتنا الكبيرة ثمارها كما كنا نتوقع. وباتت تكاليفنا لا تُحتمل".

وبالإضافة إلى مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس، للشركة نحو عشرين فرعاً في مدن عدة بينها برلين وساو باولو وسيول وسيدني.

وخسر آلاف الأشخاص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا خلال الأشهر الثمانية عشر الفائتة، بينهم في شركات كبرى من أمثال "إلكترونيكس آرتس" و"يوبيسوفت" و"تويتش".

وأوضحت "ريوت غيمز"، في بيان، أنها ستعطي الأولوية للفرق التي تعمل على "ليغ أوف ليدجندز" وألعاب الفيديو الأخرى التي تخضع لتحديثات كثيرة.