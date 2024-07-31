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أحمد جودة - القاهرة - عاجل استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول استشهد الأربعاء مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، إسماعيل الغول، والمصور، رامي الريفي في قصف استهدف سيارتهما في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

عاجل استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول واشتهر الصحفي الغول بنقل معاناة النازحين في مدينة غزة، عبر شاشة الجزيرة، وجرى اعتقاله سابقا على يد قوات الاحتلال خلال اقتحام مستشفى الشفاء في مارس الماضي، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

عاجل استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول وظهر الغول الأربعاء في آخر رسالة له من أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ، قبل أن يتم استهدافه في وقت لاحق، أثناء مغادرته مسرح التغطية ليسقط شهيدا.

استشهاد إسماعيل هنية في طهران

وكما أعلنت الخارجية الإيرانية الاربعاء في بيان لها "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقات المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة".

وأدانت تركيا الأربعاء في بيان لها وقالت "ندين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عملية اغتيال دنيئة في طهران"، معتبرة أن "هذا الهجوم يهدف أيضا إلى توسيع الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي".

وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيانها: "نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل هنية من أجل أن يعيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته".

وقالت الخارجية التركية "مرة أخرى، ثبت أن حكومة نتنياهو ليس لديها أي نية لتحقيق السلام".

وحذّرت أنقرة من أنه "إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه نزاعات أكبر بكثير".

كما أدانت روسيا اغتيال اسماعيل هنية وقالت "الاغتيال السياسي غير المقبول".

من جانبها دانت الصين "اغتيال" هنية، محذرة من احتمال أن يؤدي ذلك إلى "مزيد من عدم الاستقرار في الوضع الإقليمي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان أن بلاده تشعر "بقلق بالغ بشأن الحادثة ونعارض وندين بشدة الاغتيال