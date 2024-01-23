الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قرصان روسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:31 مساءً - فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة عقوبات على ألكسندر إرماكوف، القرصان السيبراني الذي لعب دورًا محوريًا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة تأمين للرعاية الصحية الأسترالية.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ إن إجراء اليوم هو أول إجراء عقوبات ثلاثي باستخدام أنظمة العقوبات السيبرانية الخاصة بالدول الثلاثة ويعزز الاجراء الشراكة في مكافحة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة.

وأضاف البيان أن روسيا تواصل توفير ملاذ آمن للجهات الفاعلة صاحبة برامج الفدية وتمكين هجمات برامج الفدية من خلال زراعة واستقطاب المتسللين الإجراميين الذين شنوا هجمات برامج الفدية التخريبية ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة.

وخلص البيان بالقول إننا "سنواصل الوقوف مع شركائنا لتعطيل الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تهدد اقتصاداتنا وبنيتنا التحتية الحيوية".