العالم اليوم - الإمارات تخطط لإصدار سندات وصكوك بهذه القيمة في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 02:20 مساءً - قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات، الخميس، إن بلاده تخطط تخطط لإصدار سندات وصكوك بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وبحسب تصريحات الخوري لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فإن دولة الإمارات أصدرت خلال العام الماضي سندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم).

وأشار إلى إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبا قويا وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبا قويا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.