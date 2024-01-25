عاجل.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نتوقع انخفاض التضخم بشكل أكبر خلال هذا العام

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أحمد جودة - القاهرة - توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، انخفاض التضخم بشكل أكبر خلال هذا العام.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4 في المائة، حيث أشار إلى أن التضخم يتراجع بما يتماشى مع توقعاته.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي بعد ظهر الخميس بعد أن حافظ مجلس الإدارة على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي: “كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة”.

وقالت لاجارد إن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان “أضعف من المتوقع” وتوقعت أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل أكبر على مدار العام.

ومع ذلك، في حين حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن نمو الأجور السريع وانخفاض الإنتاجية “يبقيان ضغوط الأسعار مرتفعة”، قالت إنه كان هناك بالفعل “انخفاض طفيف” في نمو الأجور كان “جيدا بشكل مباشر من وجهة نظرنا”.

وحددت لاجارد المخاطر الصعودية والهبوطية للتضخم، لكنها أضافت أنه قد “يهبط بشكل أسرع من المتوقع على المدى القصير” إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض بما يتماشى مع انخفاض توقعات السوق لأسعار النفط والغاز.

وعلى الرغم من تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، إلا أن لاجارد قالت إن هذا التسارع كان أضعف من المتوقع و”لا ينتقص من وجهة نظرنا بأن عملية تباطؤ التضخم جارية”.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب الاضطراب الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط “بعناية شديدة”. وأضافت: “تكاليف الشحن تتزايد وتأخير التسليم يتزايد”، مضيفة أن هذا يمثل “خطرًا إضافيًا” على الاقتصاد.