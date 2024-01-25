نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لن تبحث مسألة انسحاب قواتنا من العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن البنتاجون أفاد بأن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لن تبحث مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولكن ستناقش مستقبل العلاقات الأمنية.

وكشف البنتاجون عن نوعية الإصابات التي تعرض لها عدد من العسكريين الأمريكيين جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

وفي بيان لها، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" قائلة: "قرابة الساعة 18:30 (بتوقيت بغداد) في 20 يناير، أطلق مسلّحون عددا من الصواريخ البالستية والصواريخ العادية على غرب العراق مستهدفة قاعدة عين الأسد الجوية".