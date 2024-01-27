نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقلة بضائع تبلغ عن اقتراب مريب منها على بعد 700 ميل جنوب شرق صلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏شركة أمن ملاحي، إن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب مريب منها على بعد 700 ميل جنوب شرق صلالة.

وفي سياق آخر، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.