‏المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية: منظمة الأونروا تعمل لصالح حماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن منظمة الأونروا تعمل لصالح حركة حماس، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت ‏وكالة إيرانية، اليوم الخميس، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.