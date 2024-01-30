لافروف: ندرس موثوقية المعلومات عن نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في بريطانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تدرس مصدر وموثوقية المعلومات حول خطط واشنطن في إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا.

وأوضح لافروف في مؤتمره الصحفي ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت روسيا لديها معلومات عن خطط أمريكية لإعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بريطانيا، قائلا: "لقد سمعنا بالطبع عن هذه التقارير، ونحن ندرس مصدر هذه المعلومات ومدى موثوقيتها".

هذا وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، واشنطن من إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا.

وأكد أن هذه "الخطوة مزعزعة للاستقرار، حيث تزيد من المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا".

وذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن وثائق للبنتاغون، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية على الأراضي البريطانية.

وذكرت الصحيفة أيضا أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز "إف-35" قادرة على حمل أسلحة نووية.

كما أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستأخذ في الاعتبار النقل المرتقب لمقاتلات أمريكية "إف-35" قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى بريطانيا وستتخذ الاحتياطات اللازمة.