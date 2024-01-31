العالم اليوم - "أدنوك للتوزيع" تفتتح 41 محطة خدمة جديدة خلال 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 10:22 صباحاً - قالت شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية، الأربعاء، إنها واصلت توسيع شبكة محطاتها طوال عام 2023، بافتتاح 41 محطة جديدة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر، بما يفوق هدفها لافتتاح 25-35 محطة جديدة.

وأضافت الشركة في بيان عن أبرز نتائجها التشغيلية المبكرة التي حققتها في عام 2023، أن إجمالي عدد محطات الخدمة في أدنوك للتوزيع ارتفع إلى 840 محطة خدمة في نهاية العام، منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية.

وعززت أدنوك للغاز حضورها على الصعيد الدولي باستحواذها على حصة 50 بالمئة من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، التي تشمل محفظة أعمال متنوعة تضم أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة ومتاجر تجزئة وأعمال وقود الطائرات وزيوت التشحيم.

وتم افتتاح أول تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في النصف الثاني من عام 2023، في مواقع استراتيجية في مصر توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.

وسجلت الشركة ارتفاعا إجمالياً بنسبة 11.8 بالمئة في كميات من الوقود المباعة على أساس سنوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية) - مع زيادة سنوية بنسبة 9.6 بالمئة في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة حوالي 16.2 بالمئة في مبيعات الوقود التجاري على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بانتعاش النشاط الاقتصادي في قطاع التنقل في المنطقة إلى جانب زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.

وخلال عام 2023، سجلت محطات خدمة أدنوك في الإمارات 179.7 مليون معاملة وقود تجزئة، مما يعني خدمة حوالي 500 ألف عميل يومياً.

وحققت أعمال التجزئة لغير الوقود في الشركة أداءً قوياً حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 12.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى جانب تحقيق أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة خلال أربع سنوات بلغ 24.7 بالمئة.

وواصلت الشركة الاستثمار في حلول التنقل المستدام، وعملت على تسريع خطط تزويد محطاتها بنقاط شحن المركبات الكهربائية حيث دشنت المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة بنهاية العام إلى أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة :" نتطلع في عام 2024 إلى تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين وعملائنا وشركائنا. وسنعمل على الاستفادة من حضورنا الدولي والتقنيات الحديثة ونهج التركيز على العملاء لتعزيز المرحلة التالية من مسيرة نجاحنا."

وستعمل أدنوك للتوزيع على التركيز على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في عام 2024، بناءً على النجاحات التي حققتها الشركة في عام 2023. وتشمل أولويات الشركة لهذا العام تحقيق الأرباح، ودمج مبادئ الاستدامة في عملياتها بشكل سلس، وتعزيز ثقافة التميز في تجربة العملاء.