العالم اليوم - أرباح بنك "أبوظبي التجاري" تقفز 28 بالمئة في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 04:26 مساءً - ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال العام 2023 بنسبة 28 بالمئة، لتصل إلى 8.206 مليار درهم (2.23 مليار دولار).

وقال البنك في بيان الأربعاء، إن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 21 بالمئة ليصل إلى 12.374 مليار درهم، بينما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 4.493 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18 بالمئة ليصل إلى 16.866 مليار درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 11.414 مليار درهم.

وعلى صعيد مؤشرات الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022 فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38 بالمئة ليصل إلى 2.454 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 3.413 مليار درهم، ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 1.249 مليار درهم.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022، وبنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 567 مليار درهم، وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022 وبنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليبلغ 302 مليار درهم.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022 وبنسبة 10 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 363 مليار درهم.

وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم بنهاية العام 2023 وشكلت نسبة 46 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.

وأطلقت الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي التجاري منصة جديدة مخصصة لإدارة الثروات وذلك لخدمة قاعدة العملاء المتنامية التي ارتفعت بنسبة 34 بالمئة خلال العام.

وشهدت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نشاطاً ملحوظاً في نمو أعمالها حيث قدم البنك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خلال العام بقيمة 74 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مختلفة.

ورسخ بنك أبوظبي التجاري حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في السعودية بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات.

وفي ضوء حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي في منتصف شهر يناير 2024، يعمد البنك إلى فتح فرع له في الرياض لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في المملكة في ظل مسيرة الازدهار والنمو المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وتواصل الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة تسجيل أداءٍ قوي، حيث حقق تطبيق مصرف الهلال المتكامل نمواً ملحوظاً في استقطاب العملاء الجدد ليصل عددهم إلى 130,000 متعامل جديد في العام 2023.

وحقّق بنك أبوظبي التجاري- مصر نمواً في صافي الأرباح بنسبة 126 بالمئة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 23.8 بالمئة، ما يعكس مرونةً عالية وقدرة كبيرة على التكيّف في مواجهة تحديات المشهد الاقتصادي.