العالم اليوم - بطل سباقات الفورمولا سبع مرات هاميلتون يرحل عن "مرسيدس"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 10:21 مساءً - أكد فريق فيراري الإيطالي، يوم الخميس، أن لويس هاميلتون، بطل سباق فورمولا 1 سبع مرات، سيغادر فريق مرسيدس نهاية العام الحالي للانضمام إلى فيراري بعقد متعدد السنوات.

وقالت مرسيدس إن هاميلتون قام بتفعيل الشرط الجزائي في تمديد العقد لمدة عامين الذي وقعه العام الماضي.

ثم أكدت فيراري أن بطل سباق السيارات البريطاني البالغ من العمر 39 عاما سينضم إليهم في 2025.

وانضم هاميلتون إلى مرسيدس قادما من مكلارين في 2013، وفاز بستة من ألقابه العالمية السبعة في سيلفر روز في طريقه لتحقيق رقم قياسي بلغ 103 انتصارات.

وقال هاميلتون "أمضيت 11 عاما مذهلة مع هذا الفريق وأنا فخور للغاية بما حققناه معا. مرسيدس جزء من حياتي منذ كان عمري 13 عاما. إنه المكان الذي نشأت فيه، لذا فإن اتخاذ قرار المغادرة كان أحد أصعب القرارات التي اضطررت إلى اتخاذها، على الإطلاق. لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لاتخاذ هذه الخطوة، وأنا متحمس لمواجهة تحد جديد".

جدير بالذكر أن هاميلتون لم يفز باللقب منذ 2020 ، ولم يحقق النصر في أي سباق منذ السباق قبل الأخير لموسم 2021.