العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في يناير

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 04:21 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر ضعف التوقعات خلال شهر يناير الماضي، كما ظل معدل البطالة دون تغيير.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد أضاف القطاع الخاص غير الزراعي 317 ألف وظيفة خلال شهر يناير الماضي، بأكثر من ضعف عدد الوظائف الجديدة المتوقع البالغ 155 ألف وظيفة.

كما تم تعديل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بالرفع إلى 278 ألف وظيفة، مقابل العدد السابق البالغ 164 ألف فقط.

ومن جهة أخرى، فقد استقر معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم عند 3.7 بالمئة دون تغيير عن ديسمبر الماضي، بعكس توقعات بأن ترتفع النسبة إلى 3.8 بالمئة.