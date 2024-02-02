العالم اليوم - رويترز: مجموعة "CMA CGM" تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر رويترز: مجموعة "CMA CGM" تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 08:22 مساءً - علقت مجموعة "سي.إم إيه سي.جي.إم" الملاحية الفرنسية، الجمعة، عبور سفنها مضيق باب المندب في الاتجاهين بسبب مخاطر أمنية.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن القرار جاء عقب استهداف المزيد من السفن هذا الأسبوع قرب البحر الأحمر منها قافلة سفن تشغلها المجموعة.

وتنضم المجموعة الفرنسية إلى شركات شحن كبرى علقت عبور سفنها جنوب البحر الأحمر، ما يعطل الطريق الرئيسي للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

وغيرت المجموعة، وهي واحدة من أكبر خطوط شحن الحاويات في العالم، مسار بعض سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا لكنها واصلت إرسال بعض السفن عبر البحر الأحمر بمرافقة البحرية الفرنسية.

وفي منتصف يناير الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.