نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الشرطة الفرنسية: توقيف المشتبه به في عملية الطعن بباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الشرطة الفرنسيةْ توقيف المشتبه به في عملية الطعن بباريس

وقد أعلنت ‏الشرطة الفرنسية، إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.