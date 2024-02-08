العالم اليوم - الذهب مستقر بعد تصريحات لمسؤولين بالفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:26 صباحاً - استقرت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما مما يحد من تراجع أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر فإن عدم وضوح التوقيتات المحتملة لخفض الفائدة يقلص فرص ارتفاع الذهب قريبا.

ويريد مسؤولو المركزي الأميركي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش بعد أن جاء التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع.

التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049.00 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 893.16 دولار للأونصة. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.24 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 880.05 دولار.