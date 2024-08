العالم اليوم - حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك" الشهيرة.. وسيلين ديون تعلق

انتم الان تتابعون خبر حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك" الشهيرة.. وسيلين ديون تعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - قالت المغنية الكندية سيلين ديون، يوم السبت، إن استخدام أغنية "My Heart Will Go On" التي غنتها بفيلم "تيتانيك"، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مونتانا، لم يكن مصرحا به.