فن ومشاهير

رامي جمال عن محمد رحيم: "العبقري ابن العبقري أنا معجب جدًا".. تعرف على رد فعل الأخير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال عن محمد رحيم: "العبقري ابن العبقري أنا معجب جدًا".. تعرف على رد فعل الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي جمال عن أكثر ملحنين يحبهم سواء فى العصور السابقة أو العصر الحالي حيث نشر تويته عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات الشهير "إكس" (تويتر سابقًا) ".

حيث نشر قائلًا: "اكتر ٣ ملحنين بحبهم في حياتي مع كامل الاحترام لكل العباقره من العصر اللي سبقنا بليغ حمدي ومن عصرنا مروان خوري والعبقري ابن العبقري محمد رحيم قدام فنهم أنا معجب وجدا".

b35e6fd85d.jpg
منشور رامي جمال 

رد الفنان محمد رحيم على الفنان رامي جمال 

وقد رد الملحن محمد رحيم على هذه التغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر فيديو جمعه بـ رامي جمال سابقًا وعلق عليه قائلًا: "بشكرك يا حبيبي على كلامك ده اللى يشرفني ويسعدني من أخ عزيز وغالي وفنان ومبدع زيك".

2bea6607ac.jpg
منشور محمد رحيم 
8e5a7f3140.jpg
استوري محمد رحيم

تصدر الملحن محمد رحيم التريند

 

وفي سياق منفصل يذكر أنه تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس  وذلك بعد تعرضه لوعكة  صحية  مما أدي إلى نقله إلي  المستشفي على الفور. 

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ”

4d1ceae433.jpg

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس "

آخر أعمال الفنان رامي جمال 

 

وفي سياق متصل يذكر أنه طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تنتمي إلى النوع الدرامي الذي تميز به ويحبه الجمهور دائمًا ويفضله، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولقت إشادات واسعة من الجمهور.

ebb78f8f84.jpg

وأغنية "مش عايشين" تحتل الآن التريند السادس عشر عبر "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات قد وصلت نحو 253 ألف مشاهدة، وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا