نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أبلغتنا شركة ميكروسوفت أن أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه بلغ شركة ميكروسوفت أن أحد مواقعه الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."
وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."