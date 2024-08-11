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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني مع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقف مُعقد.. هل يرحل نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي؟

وقال فيران كورياس صحفي "سبورت" الكتالونية، بأن رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة معقد جدًا، فاللاعب مازال مصابًا، والدوريات الأوروبية ستبدأ خلال أسبوع.

وأضاف كورياس:" كانت النية هي بقاء فاتي، لكن راتبه المرتفع وأداء ب أو فيكتور الجيد يعملان ضده".

وتابع:" بالرغم من أن هانز فليك مدرب البرسا لا يريد بيعه، إلا أن مستقبل اللاعب غير معروف ولا يزال في السوق ثلاثة أسابيع قادمة".