نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا: لست راض عن ما حدث معي من الزمالك.. وحاولت حل أزمة شيكابالا ولشبونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، عن تدخله في حل أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأنه غاضب من إدارة النادي.

فينجادا يشيد بأداء المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وقال فينجادا في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، عن أداء منتخب مصر الأولمبي: "شاهدت جميع مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس، وقدموا أداءً رائعًا، لكن الحظ لم يكن معهم في المباريات الأخيرة. ومع ذلك، بصمات المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي كانت واضحة جدًا على أرض الملعب. لذا أعتقد أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي لديه مستقبل كبير."

واكمل فينجادا: "الكرة المصرية تحتاج إلى نظام وأمانة. يجب التركيز على العمل والإنتاج في الدوري المصري بدلًا من الانشغال بالأمور الشخصية. مصر تمتلك لاعبين مميزين، والأهلي، على سبيل المثال، فريق كبير ومعروف عالميًا، وتمثيله لمصر يعادل تمثيل المنتخب."

فينجادا يعلن تدخله لحل أزمة شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة

وعن أزمة شيكابالا بين ناديي الزمالك وسبورتنج لشبونة، أشار فينجادا: "حاولت كثيرًا حل مشكلة أزمة شيكابالا بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، وسعيت حتى ينتصر الزمالك في النهاية، لكن إدارة النادي البرتغالي لم تقدر ما قمت به،لذلك لم أنجح في استمرار تقديم المساعدة إلى الزمالك لحل أزمته مع لشبونة ".

واختتم فينجادا:" أمتلك ترتيبات للحديث عن جميع الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وسأفتح هذا الملف قريبًا. أرجو أن يتم احترام وجهة نظري من قبل الجماهير، ولكنني لست راضيًا عن ما حدث معي من جانب إدارة الزمالك."