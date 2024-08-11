نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يدفع الساحر البرازيلي إلى الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال وضع البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني غير واضحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يدفع الساحر البرازيلي إلى الرحيل

ورفض فيتور روكي في وقت سابق عرضا ضخما للانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، بالإضافة إلى اقتناع بعرض لاتسيو الإيطالي كذلك.

وقال خواكيم بيرا صحفي "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة اتفق مع روكي وعائلته على قرار إعارته، لأن النادي يستبعد بيعه لأنه لاعب للحاضر والمستقبل.

وأضاف بيرا:"قرار الإعارة إداري وليس فني بسبب صعوبة تسجيله في قائمة الفريق بالموسم الجديد".

وأختتم تصريحاته قائلًا:" هناك احتمال واحد فقط لبيعه وهو عرض كبير من السعودية، لكن اللاعب يستبعد هذا الخيار ولا يريده".