‏الشرطة الباكستانية: انفجار قنبلة يقتل 4 من أفراد الأمن شمالي البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏الشرطة الباكستانية، بانفجار قنبلة يقتل 4 من أفراد الأمن شمالي البلاد.

وأعلنت السلطات ال‏باكستانية، تعليق خدمات الهواتف المحمولة مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، ب‏بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية.

وفي وقت سابق، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.